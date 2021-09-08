Kırıkkale’de kız meselesinden çıkan kavga kanlı bitti

Kız meselesi nedeniyle tartışan H.A. ile C.A arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada H.A, ayağından vurularak hastaneye kaldırıldı. C.A., gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde, sabah saatlerinde C.A. ile H.A. (33) isimli şahıslar arasında, kız meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

H.A., kavga sırasında bacağından vuruldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.A., kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan C.A., Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri incelemesinde bir ticari takside ve çevrede çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.