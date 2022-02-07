Kırıkkale'de kontağı çeviren sürücünün aracı alev aldı

Kırıkkale park halindeki otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçen sürücü, kontağı çevirmesiyle yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi 2349. Sokak'ta gece saatlerinde, Serdar Bostancı, otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçti.

KONTAĞI ÇEVİRDİ, OTOMOBİL ALEV ALDI

Bostancı, kontağı çevirmesiyle otomobilin motor bölümü alev aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ, OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.



