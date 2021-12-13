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    Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

    Kırıkkale’de dereye uçan otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 04:31
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    Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

    Kırıkkale’de gece saat 2.45 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Y.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.

    112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Derenin içerisinde yan yatan otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma için ekipler seferber oldu.

    İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarabilmek için makas yardımıyla aracın tavan bölümü kesildi. Uzun uğraşlar sonucu sürücü, polis ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı.

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    YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

    Derenin içerisinde sedye ile yukarı çıkartılan sürücü Y.Y’nin olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kazada maddi hasarında oluştuğu otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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