Kırıkkale'de kuru otlar için yakılan ateş 3 bin saman balyasını kül etti Kırıkkale'de kuru otlardan kurtulmak için yakılan ateşin sıçradığı 3 bin saman balyası küle döndü.

DHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak Köyü'nde A.B., evinin çevresindeki kuru otları temizlemek için yakmaya başladı. Bir süre sonra alevler kontrolden çıkarken rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan A.B.'nin çabaları sonuçsuz kaldı. 3 bin saman balyası kül oldu Alevler saman balyalarının olduğu bölgeye ilerledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürürken 3 bin saman balyası küle döndü.