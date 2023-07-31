Kırıkkale'de LPG'li otomobil alev topuna döndü

İHA
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde Vahit Özdemir'in kullandığı otomobilin motor bölümü seyir halindeyken bir anda alev aldı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi
Su ve köpükle soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede yangının LPG borusundan çıkan gazdan kaynaklandığı tespit edildi.
Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.