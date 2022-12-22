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- Kırıkkale'de LPG'li otomobil bir anda alev aldı
Kırıkkale'de LPG'li otomobil bir anda alev aldı
Park edildikten bir süre sonra alev alan LPG'li otomobilden panikle çıkan 2 kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
- 22.12.2022 - 09:08
- Güncelleme : 22.12.2022 - 09:20
Kırıkkale’nin Hürriyet Caddesi üzerinde 06 FB 955 plakalı otomobiliyle dün akşam saatlerinde seyir halinde olan sürücü, aracını park etti.
Sürücü ile yanındaki kişi henüz araçtan inmemişten, otomobilin motor bölümü yanmaya başladı.
Son anda kaçtılar
İki kişi bir anda alev alan otomobilden kendini dışarı attı.
İHA’nın haberine göre alevlere yangın tüpleriyle müdahale edenlerin sayesinde otomobil, tamamen yanmaktan kurtarıldı.
Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Elektrik aksamından kaynaklandı
Maddi hasarın oluştuğu LPG'li otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Yangının ise elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.
Kırıkkale'de LPG'li otomobil bir anda alev aldı ViDEO