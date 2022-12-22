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    Kırıkkale'de LPG'li otomobil bir anda alev aldı

    Park edildikten bir süre sonra alev alan LPG'li otomobilden panikle çıkan 2 kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 22.12.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 09:20
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    Kırıkkale'de LPG'li otomobil bir anda alev aldı

    Kırıkkale’nin Hürriyet Caddesi üzerinde 06 FB 955 plakalı otomobiliyle dün akşam saatlerinde seyir halinde olan sürücü, aracını park etti.

    Sürücü ile yanındaki kişi henüz araçtan inmemişten, otomobilin motor bölümü yanmaya başladı.

    Son anda kaçtılar

    İki kişi bir anda alev alan otomobilden kendini dışarı attı.

    İHA’nın haberine göre alevlere yangın tüpleriyle müdahale edenlerin sayesinde otomobil, tamamen yanmaktan kurtarıldı.

    Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Elektrik aksamından kaynaklandı

    Maddi hasarın oluştuğu LPG'li otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

    Yangının ise elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.

    Kırıkkale'de LPG'li otomobil bir anda alev aldı ViDEO

    Kırıkkale de LPG li otomobil bir anda alev aldı #1

    Kırıkkale de LPG li otomobil bir anda alev aldı #2

    Kırıkkale de LPG li otomobil bir anda alev aldı #3

    Kırıkkale de LPG li otomobil bir anda alev aldı #4

    Kırıkkale de LPG li otomobil bir anda alev aldı #5


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