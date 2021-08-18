Kırıkkale'de oğlunun yaptığı kazaya sinirlenen baba, polisle tartıştı

Kırıkkale'de oğlunun yaptığı kazaya sinirlenen baba, polisle tartıştı

Trafikte meydana gelen kazanın ardından olay yerine gelen baba, aracını ve kaza görüntülerini izleyince sinir krizi geçirerek polislere tartışmaya girdi.

Kırıkkale’de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde ilerleyen Mehmet T.’nin kullandığı 71 EE 508 plakalı otomobil, sinyal vermeden büfeye dönmek isteyen Nergül T. idaresindeki 71 EV 090 plakalı otomobile arkadan çarptı.

3 kişinin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 2 sürücü ile 1 yolcu, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de oğlunun yaptığı kazaya sinirlenen baba, polisle tartıştı VİDEO







ARACINI GÖREN BABA SİNİRLENDİ

Kaza yerine gelen sürücü Mehmet T.’nin babası ise otomobilini görünce çılgına döndü, polislerle tartıştı.





YAŞLI ADAM SAKİNLEŞTİRİLDİ

Yaşlı adamı, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



