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    Kırıkkale'de oğlunun yaptığı kazaya sinirlenen baba, polisle tartıştı

    Trafikte meydana gelen kazanın ardından olay yerine gelen baba, aracını ve kaza görüntülerini izleyince sinir krizi geçirerek polislere tartışmaya girdi.
    • İHA
    • 18.08.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 10:54
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    Kırıkkale'de oğlunun yaptığı kazaya sinirlenen baba, polisle tartıştı

    Kırıkkale’de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde ilerleyen Mehmet T.’nin kullandığı 71 EE 508 plakalı otomobil, sinyal vermeden büfeye dönmek isteyen Nergül T. idaresindeki 71 EV 090 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    3 kişinin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yaralanan 2 sürücü ile 1 yolcu, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kırıkkale de oğlunun yaptığı kazaya sinirlenen baba, polisle tartıştı #1

    Kırıkkale'de oğlunun yaptığı kazaya sinirlenen baba, polisle tartıştı VİDEO


    ARACINI GÖREN BABA SİNİRLENDİ

    Kaza yerine gelen sürücü Mehmet T.’nin babası ise otomobilini görünce çılgına döndü, polislerle tartıştı.

    Kırıkkale de oğlunun yaptığı kazaya sinirlenen baba, polisle tartıştı #2

    YAŞLI ADAM SAKİNLEŞTİRİLDİ

    Yaşlı adamı, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de oğlunun yaptığı kazaya sinirlenen baba, polisle tartıştı #3

    Kırıkkale de oğlunun yaptığı kazaya sinirlenen baba, polisle tartıştı #4

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