Kırıkkale'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı 17 kişi yaralandı Sulakyurt ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.

AA

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 45 yaşındaki M.K. idaresindeki 71 FH 184 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı yakınlarında 55 yaşındaki E.Ç'nin kullandığı 71 BF 392 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

Ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere sevk edilen yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Geziden dönüyorlardı

Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin Kırıkkale gezisinin ardından ilçeye döndükleri belirtildi.