Euro
15.48
0.00%
Dolar
13.60
0.02%
Altın
820.13
0.20%
Borsa
2041
0.00%
Bitcoin
597.119
-0.45%
BTXN Coin
37.19
-1.58%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Kırıkkale'de öğrenci servisi kazaya karıştı

    Öğrencileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucunda yaralanan 7 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de öğrenci servisi kazaya karıştı

    Kırıkkale'den Keskin ilçesine öğrenci taşıyan Ramazan O. idaresindeki  minibüs ile Timur K. yönetimindeki kamyon çarpıştı.

    Kazada 7 öğrenci yaralanırken, sürücüler yara almadan kurtuldu.

    SERVİSLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    7 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yaralanan İ.O., S.D., S.O., M.O., M.D., E.O. ve M.O. ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Bir süreliğine trafiğe kapanan Kırıkkale-Kırşehir karayolu, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de öğrenci servisi kazaya karıştı #1

    Kırıkkale de öğrenci servisi kazaya karıştı #2

    Kırıkkale de öğrenci servisi kazaya karıştı #3


    İlginizi Çekebilir

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Adana'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza
    3. Sayfa

    Adana'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza

    Avrupa, Rus gazına alternatif olarak Cezayir'i değerlendiriyor
    Ekonomi

    Avrupa, Rus gazına alternatif olarak Cezayir'i değerlendiriyor

    Görüş Bildir