Kırıkkale'de öğrenci servisi kazaya karıştı

Öğrencileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucunda yaralanan 7 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'den Keskin ilçesine öğrenci taşıyan Ramazan O. idaresindeki minibüs ile Timur K. yönetimindeki kamyon çarpıştı.

Kazada 7 öğrenci yaralanırken, sürücüler yara almadan kurtuldu.

SERVİSLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

7 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan İ.O., S.D., S.O., M.O., M.D., E.O. ve M.O. ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süreliğine trafiğe kapanan Kırıkkale-Kırşehir karayolu, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.