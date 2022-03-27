Kırıkkale'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 çocuk yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin otobüs ile çarpıştığı kazada 5 çocuk yaralandı.

Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunun 25. kilometresinde gece saatlerinde, Ali Haydar C.'nin kullandığı otomobil ile Coşkun K. idaresindeki otobüs çarpıştı.

KAZADA 5 ÇOCUK YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 çocuk yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.





ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan 5 çocuğunda sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



