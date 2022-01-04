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- Kırıkkale'de otobüsün otomobili ezdiği kaza kamerada
Kırıkkale'de otobüsün otomobili ezdiği kaza kamerada
Yeni Sanayi kavşağında seyir halinde olan yolcu otobüsü, kavşaktan dönmek isteyen otomobile feci şekilde çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza saniye saniye kameraya yansıdı.
- DHA
- 04.01.2022 - 16:11
- Güncelleme : 04.01.2022 - 16:33
Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Yeni Sanayi kavşağında korkunç bir kaza yaşandı.
Selim T. yönetimindeki 28 TR 416 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Tayfun D.'nin kullandığı 78 AAH 786 plakalı otomobile çarptı.
O ANLAR KAMERADA
Otobüsün otomobili ezdiği kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.
Kırıkkale'de otobüsün otomobili ezdiği kaza kamerada VİDEO
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tayfun D., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.