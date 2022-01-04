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    Kırıkkale'de otobüsün otomobili ezdiği kaza kamerada

    Yeni Sanayi kavşağında seyir halinde olan yolcu otobüsü, kavşaktan dönmek isteyen otomobile feci şekilde çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza saniye saniye kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 16:33
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    Kırıkkale'de otobüsün otomobili ezdiği kaza kamerada

    Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Yeni Sanayi kavşağında korkunç bir kaza yaşandı.

    Selim T. yönetimindeki 28 TR 416 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Tayfun D.'nin kullandığı 78 AAH 786 plakalı otomobile çarptı.

    O ANLAR KAMERADA

    Otobüsün otomobili ezdiği kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.

    Kırıkkale'de otobüsün otomobili ezdiği kaza kamerada VİDEO

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

    Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tayfun D., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kırıkkale de otobüsün otomobili ezdiği kaza kamerada #1

    Kırıkkale de otobüsün otomobili ezdiği kaza kamerada #2

    Kırıkkale de otobüsün otomobili ezdiği kaza kamerada #3

    Kırıkkale de otobüsün otomobili ezdiği kaza kamerada #4


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