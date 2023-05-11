Kırıkkale'de otomobil çarpan kadın yaşamını yitirdi Kırıkkale'de yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirirken 20 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

İHA

Kırıkkale'de Kırşehir kara yolunun 5'inci kilometresinde B.M. idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Duyuran'a çarptı.

Yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Metrelerce savrularak ağır yaralanan kadın, sağlık personeli tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 38 yaşındaki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 yaşındaki otomobil sürücüsü B.M., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazanın yaşandığı alanda olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.