Kırıkkale'de otomobil otobüse çarptı: 1 ölü

Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, yolcu otobüsüne çarptı. Otomobilde bulunan baba hayatını kaybederken kızı ise yaralandı.

Kırıkkale-Ankara kara yolunda kaygan zemin feci kazaya neden oldu.

Mikail Ünlü yönetimindeki 06 BRY 031 plakalı otomobil, karla kaplı yolda otomobilin kayması sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde giden H.K.'nİn kullandığı 61 BE 031 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

BABA VE KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobil kapısının içeri göçtüğü kazada, sürücü Mikail Ünlü ile yanında bulunan kızı Neva Ünlü yaralandı. İhbar üzerine ise olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Mikail Ünlü, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Neva'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





