Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AA

Kırıkkale'de M.Y. idaresindeki 07 ENN 12 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi mevkisinde Özbekistan uyruklu S.B'nin kullandığı 80 673 OBA yabancı plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Kazada otomobildeki H.Y, F.Y. ve G.Y. yaralandı.

Yaralılar, Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ankara'dan Çorum'a gidiyorlardı

Kazanın, otomobildekilerin bir yakınlarının cenazesi için Ankara'dan Çorum'a giderken gerçekleştiği öğrenildi.

Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı