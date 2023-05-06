Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA
Kırıkkale'de M.Y. idaresindeki 07 ENN 12 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi mevkisinde Özbekistan uyruklu S.B'nin kullandığı 80 673 OBA yabancı plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 kişi yaralandı
Kazada otomobildeki H.Y, F.Y. ve G.Y. yaralandı.
Yaralılar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ankara'dan Çorum'a gidiyorlardı
Kazanın, otomobildekilerin bir yakınlarının cenazesi için Ankara'dan Çorum'a giderken gerçekleştiği öğrenildi.