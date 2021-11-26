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    Kırıkkale'de piton besleyen kişiye para cezası

    Evinde 1 metre uzunluğunda piton besleyen B.M. isimli şahsa 8 bin 692 TL para cezası kesildi.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 16:36
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    Kırıkkale'de piton besleyen kişiye para cezası

    Kırıkkale’de yaşayan B.M., evinde beslediği pitonun görüntülerini sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştı.

    O görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

    8 BİN 692 LİRA CEZA

    Ekipler polisle birlikte B.M.'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramda, bir metre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında piton bulundu. Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında el konulan yılan, Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

    B.M'ye ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince 8 bin 692 lira idari ceza uygulanarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

    Kırıkkale de piton besleyen kişiye para cezası #1

    Kırıkkale de piton besleyen kişiye para cezası #2

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