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    Kırıkkale’de riskli gruptaki otobüs şoförü sefer sırasında yakalandı

    Trafik ekipleri tarafından yapılan HES kodu sorgulamalarında durdurulan otobüs şoförünün, riskli grupta olduğu ortaya çıktı. Karantinada olması gereken şoföre para cezası verildi.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 10:02
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    Kırıkkale’de riskli gruptaki otobüs şoförü sefer sırasında yakalandı

    Kırıkkale’de koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimler hız kesmeden devam ediyor.

    Koronavirüs haritasında kırmızı renk ile ‘çok riskli iller’ kategorisinde bulunan kentte, Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği tarafından şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ‘HES kodu’ sorgulaması yapıldı.

    Ankara, İzmir ve Uşak illerine sefer yapan otobüste 20 yolcuyu taşıyan şoför Güven T.’nin, ‘HES kodu’ sorgulamasından ‘riskli’ kategoride olduğu belirlendi.

    KARANTİNA YURDUNA GÖTÜRÜLDÜ

    Şoförün annesinin pozitif olması nedeni evde karantinada olması gereken şoför hakkında, cezai işlem uygulandı.

    Otobüs firmasına ve şoföre 4 bin 50’şer lira idari para cezası uygulandı.

    Güven T., İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından karantina yurduna yerleştirildi.

    Kırıkkale’de otübüs şoförü sefer sırasında yakalandı, karantinaya alındı VİDEO

    Kırıkkale’de riskli gruptaki otobüs şoförü sefer sırasında yakalandı #1

    Kırıkkale’de riskli gruptaki otobüs şoförü sefer sırasında yakalandı #2

    Kırıkkale’de riskli gruptaki otobüs şoförü sefer sırasında yakalandı #3

    Kırıkkale’de riskli gruptaki otobüs şoförü sefer sırasında yakalandı #4

    Kırıkkale’de riskli gruptaki otobüs şoförü sefer sırasında yakalandı #5

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