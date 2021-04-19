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Kırıkkale’de riskli gruptaki otobüs şoförü sefer sırasında yakalandı

Kırıkkale’de riskli gruptaki otobüs şoförü sefer sırasında yakalandı

Trafik ekipleri tarafından yapılan HES kodu sorgulamalarında durdurulan otobüs şoförünün, riskli grupta olduğu ortaya çıktı. Karantinada olması gereken şoföre para cezası verildi.