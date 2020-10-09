Kırıkkale'de sahte içkiden 7 kişi öldü

Kırıkkale'de sahte içki nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Sahte içki, 7 can aldı.

İzmir ve Kırıkkale'de çok sayıda kişi sahte içkiden zehirlendi.

Kırıkkale'de, zehirlenme nedeniyle ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir kişinin de durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İZMİR'DE 9 VAKA

İzmir'in Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde de zehirlendiğini belirten 9 kişi hastanelere başvurdu.

Sahte içki kullandığı değerlendirilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı.

7'SİNİN DURUMU AĞIR

Bu kişilerden 7'sinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Her iki ilde de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

ALKOL BAZLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ ŞÜPHESİ

Zehirlenenlerin, bir iş yerinden aldıkları alkol bazlı yüzey temizleyici ile içki yaptıkları tahmin ediliyor.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili iki şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.