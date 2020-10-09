Dolar
7.9371
-0.0805%
Euro
9.365
0.155%
Altın
1915.57
1.1351%
Borsa
1157.21
0.584%
G. Altın
489.066
1.1629%
Bitcoin
87326.4
1.7421%
EXEN Coin
12.87
-0.61%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C
    Kırıkkale'de sahte içkiden 7 kişi öldü

    Kırıkkale'de sahte içkiden 7 kişi öldü

    Kırıkkale'de sahte içki nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 09.10.2020 - 12:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sahte içki, 7 can aldı.

    İzmir ve Kırıkkale'de çok sayıda kişi sahte içkiden zehirlendi.

    Kırıkkale'de, zehirlenme nedeniyle ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Bir kişinin de durumunun ağır olduğu aktarıldı.

    İZMİR'DE 9 VAKA

    İzmir'in Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde de zehirlendiğini belirten 9 kişi hastanelere başvurdu.

    Sahte içki kullandığı değerlendirilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı.

    7'SİNİN DURUMU AĞIR

    Bu kişilerden 7'sinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

    Her iki ilde de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

    ALKOL BAZLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ ŞÜPHESİ

    Zehirlenenlerin, bir iş yerinden aldıkları alkol bazlı yüzey temizleyici ile içki yaptıkları tahmin ediliyor.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili iki şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

    Kırıkkale de sahte içkiden 7 kişi öldü #1

    Kırıkkale de sahte içkiden 7 kişi öldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir