DHA
Kırıkkale'de dumanlar yükseldi.
Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı.
Alevler depoyu sardı
Yangının depoya ulaşması ile alevler büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İnceleme başlatıldı
Alevler, itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.