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    Kırıkkale'de silahlı kavga

    Alkollü oldukları öne sürülen 3 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 25.07.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 11:48
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    Kırıkkale'de silahlı kavga

    Kırıkkale'nin Yenimahalle Tuna Caddesi’nde gece alkol alan S.Ö., M.Ö. ve A.E. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kısa sürede alevlenen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    2 KİŞİ VURULDU

    Kavga sırasında S.Ö., M.Ö. ve A.E.'ye ateş etti. İki arkadaş vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah seslerine uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kırıkkale'de silahlı kavga ViDEO

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Olay sonrası kaçan S.Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan silahlı kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kırıkkale de silahlı kavga #1

    Kırıkkale de silahlı kavga #2

    Kırıkkale de silahlı kavga #3

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