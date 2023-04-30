Kırıkkale'de soba zehirlenmesi: Oğlu öldü anne tedavi altında Sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenen Murat Erkol hayatını kaybederken, annesi Fevziye Erkol tedavi altına alındı.

İHA

Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi 2251. Sokak'ta feci bir olay meydana geldi.

Tek katlı müstakil bir evde yaşayan Fevziye Erkol (87) ile oğlu Murat Erkol (46), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Erkol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Fevziye Erkol da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 86 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.