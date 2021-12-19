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    Kırıkkale'de sobadan sızan gaz hastanelik etti

    Aynı evde yaşayan 2'si çocuk 5 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 11:18
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    Kırıkkale'de sobadan sızan gaz hastanelik etti

    Kırıkakale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyüksarıkaya köyünde edinilen bilgiye göre, aynı evde yaşayan Naile G. (26), Ayşegül K. (26), Rabia T. (28), Nur T. (8) ve Aybüke Zümra T. (4) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    SOBADAN SIZAN GAZ 5 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

    Karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kırıkkale'de sobadan sızan gaz hastanelik etti VİDEO

    Kırıkkale de sobadan sızan gaz hastanelik etti #1

    Kırıkkale de sobadan sızan gaz hastanelik etti #2Kırıkkale de sobadan sızan gaz hastanelik etti #3Kırıkkale de sobadan sızan gaz hastanelik etti #4

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