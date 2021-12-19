- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kırıkkale'de sobadan sızan gaz hastanelik etti
Kırıkkale'de sobadan sızan gaz hastanelik etti
Aynı evde yaşayan 2'si çocuk 5 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 19.12.2021 - 11:03
- Güncelleme : 19.12.2021 - 11:18
Kırıkakale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyüksarıkaya köyünde edinilen bilgiye göre, aynı evde yaşayan Naile G. (26), Ayşegül K. (26), Rabia T. (28), Nur T. (8) ve Aybüke Zümra T. (4) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
SOBADAN SIZAN GAZ 5 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ
Karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kırıkkale'de sobadan sızan gaz hastanelik etti VİDEO