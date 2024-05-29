Kırıkkale'de sosyal medya hesaplarında silahlı paylaşım yapan 2 kişiye adli işlem Polis ekipleri çalışmaları sonucunda sosyal medya hesabından silahla paylaşım yapan iki kişiyi yakalayarak haklarında adli işlem başlatırken, adreslerinde yapılan aramalarda bulunan silahlara el konuldu.

İHA

Kırıkkale'de sosyal medya paylaşımı başlarını yaktı.

İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli yürütülen çalışma neticesinde D.Y. isimli şahsın, sosyal medya hesabından elindeki silahla çektirdiği fotoğrafı paylaştığı tespit edildi.

Adli ve idari işlem başlatıldı

Ekipler tarafından şahsın adresinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 185 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ekipler harekete geçti

Sosyal medya hesabından tüfekle paylaşım yapan E.İ. isimli şahıs da Kırıkkale Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Adli işlem başlatıldı

Ekipler tarafından yapılan aramada 1 adet tüfek ele geçirilirken şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)