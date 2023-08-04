Kırıkkale'de suç makinesi hırsız, cami ve iş yerlerine dadandı: Suçüstü yakalandı Kentteki cami ve iş yerlerine girerek para ve laptop çalan hırsız, ekiplerin çalışmasıyla okula girmeye çalıştığı esnada suçüstü yakalandı. Cezaevine gönderilen şüphelinin, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları ortaya çıktı.

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İHA

Kırıkkale'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Suç dosyası kabarık olan 24 yaşındaki E.Ç., daha önce de gezdiği birçok şehirden yaklaşık 20 cami ve iş yerlerine girdi.

Burada maddi değeri yüksek olan elektronik eşya ile binlerce lira para çaldı.

Son olarak Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir camiye gelen hırsız, 3 cami ve 2 iş yerinden laptop ve para çaldı.

Suçüstü yakalandı

Bunun üzerine Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Cami ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli şahsın E.Ç. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde hırsızlık zanlısı, devlet okuluna girmeye çalıştığı esnada suçüstü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesini ardından sağlık kontrollerinden geçirilen hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Parmak izlerini bezle temizledi

Zanlının cami ve dükkandaki ilginç anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntülerinde, hırsızlık zanlısının önce serinlemek için bir süre yattığı ardından da etrafı kontrol ettikten sonra açmak için zorladığı iç kapıdaki parmak izlerini yok etmek için bez ile temizlediği yer aldı.

Daha sonra bir iş yerine gelen zanlının sandalyede oturduğu ve etrafı kontrol ettikten sonra da kapıyı zorladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Suç makinesi çıktı

Yahşihan ilçesindeki cami ve iş yerlerinden maddi değeri yüksek 2 laptop ile 5 bin lira para çalan hırsızlık zanlısının daha önceden de 20 cami ve çok sayıda yaptığı hırsızlık suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince de hırsızlık zanlısının çaldığı laptoplar ve paralar sahiplerine ulaştırdı.