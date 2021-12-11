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    Kırıkkale'de tabanca temizlenirken ateş aldı: 2 yaralı

    Balışeyh ilçesinde yaşayan şahsın ihmali nedeniyle, temizlediği tabanca ateş aldı. Olay sonucunda dini nikahlı eşi ve kendisi yaralandı.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 11:28
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    Kırıkkale'de tabanca temizlenirken ateş aldı: 2 yaralı

    Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde müstakil bir evde yaşayan K.Ö.'nün (39) temizlediği tabcana, kazara ateş aldı.

    EŞİ VE KENDİSİ YARALANDI

    Odada bulunan dini nikahlı eşi Gülcan D. (45) ve K.Ö. tabancadan çıkan ateşle yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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    TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

    Kazara koltuk altı göğüs kısmından yaralanan Kemal Ö. ile boynundan yaralanan Gülcan G. ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    DURUMLARI İYİ

    Tedavi altına alınan kişilerin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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