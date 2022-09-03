Kontrolden çıkan Hasan G. idaresindeki otomobil takla atıp boş arazide yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi yakınlarında saat 02.30 sıralarında, Hasan G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarında bulunan boş araziye yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA’nın haberine göre; otomobilde bulunan Fahri K. ve Mustafa K. isimli şahıslar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Sağlık durumları iyi

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale’de takla atan otomobil, boş araziye yuvarlandı VİDEO

