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    Kırıkkale’de takla atan otomobil, boş araziye yuvarlandı

    Kontrolden çıkan Hasan G. idaresindeki otomobil takla atıp boş arazide yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • 03.09.2022 - 08:51
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    Kırıkkale’de takla atan otomobil, boş araziye yuvarlandı

    Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi yakınlarında saat 02.30 sıralarında, Hasan G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarında bulunan boş araziye yuvarlandı.

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; otomobilde bulunan Fahri K. ve Mustafa K. isimli şahıslar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

    Sağlık durumları iyi

    Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale’de takla atan otomobil, boş araziye yuvarlandı VİDEO

    Kırıkkale’de takla atan otomobil, boş araziye yuvarlandı #1

    Kırıkkale’de takla atan otomobil, boş araziye yuvarlandı #2

    Kırıkkale’de takla atan otomobil, boş araziye yuvarlandı #3


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