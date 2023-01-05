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    Kırıkkale'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

    Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Osmanlı ve Roma döneminden kaldığı belirlenen çok sayıda eser ele geçirildi. Eserler arasında dikkat çeken, hayvan motifli bir mühür oldu.
    • 05.01.2023 - 09:16
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    Kırıkkale'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

    Kırıkkale’de, tarihi eser kaçakçıları mercek altına alındı.

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip neticesinde il dışından gelen E.R. (42) ile Ö.A. (42) isimli şahısların tarihi eser satışı yapacağını tespit etti.

    Savcılıktan alınan kararla operasyon yapan polis, şüpheli olduğu belirlenen otomobili takibe aldı.

    Otomobildeki 2 şüpheli, gözaltına aldı.

    Ele geçirilenler

    Otomobilde arama yapan ekipler, 880 adet sikke, 22 adet yüzük, 3 adet mühür, 7 adet üzerinde çeşitli figürlerin olduğu haç, 22 adet obje ve 8 adet ok ucu ele geçirdi.

    Kare şeklindeki mühür dikkat çekti

    Tarihi eser niteliği taşıyan malzemelerin ise Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilirken, yüzlerce parçanın arasındaki hayvan motifinin olduğu kare şeklindeki mühür ise dikkat çekti.

    Emniyette işlemleri devam eden 2 şahıs hakkında, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu gereğince adli işlem başlatıldı.

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    Kırıkkale de tarihi eser kaçakçılarına operasyon #2

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    Kırıkkale de tarihi eser kaçakçılarına operasyon #4

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    Kırıkkale de tarihi eser kaçakçılarına operasyon #6

    Kırıkkale de tarihi eser kaçakçılarına operasyon #7


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