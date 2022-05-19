Kırıkkale'de tartışan çift bıçakla birbirlerini yaraladı

Boşanmalarına rağmen birlikte yaşamayı sürdüren Nurşen K. ile Barış A., bıçaklı kavga sonucu hastanelik oldu.

Kırıkkale'de bir süre önce boşanan ancak hala beraber yaşayan Nurşen K. ile Barış A., Sanayi Mahallesi'ne bağlı 1335 Sokak üzerindeki evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

Tartışma alevlenince taraflar bıçaklı kavgaya tutuştu.

Birbirlerini yaraladılar

Nurşen K., mutfaktan aldığı bıçakla Barış A.'yı karnından yaraladı. Bıçağı kadının elinden alan Barış A. da sapı ile eski eşini başından yaraladı. Yaralı kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Barış A. kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne giderken, Nurşen K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

DHA'nın haberine göre tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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