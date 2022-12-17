Kırıkkale'de tartıştığı husumetlisini öldürdü

Aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişinin tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri üzerinde bulunan tabancayla karşısındakini öldürdü. Katil, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kırıkkale’nin Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde aralarında daha önceden husumet bulunan Hilmi Alkan ile Eray A. arasında dün akşam saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Eray A., üzerinde bulunan tabancayla Hilmi Alkan'a ateş etti.

Karnından vurdu

Hilmi Alkan karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli Eray A. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahaleler yetmedi

Durumu ağır olan Hilmi Alkan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hilmi Alkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kısa sürede yakalandı

Olay sonrası kaçan Eray A., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.