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    Kırıkkale'de tartıştığı husumetlisini öldürdü

    Aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişinin tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri üzerinde bulunan tabancayla karşısındakini öldürdü. Katil, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
    • 17.12.2022 - 08:41
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    Kırıkkale'de tartıştığı husumetlisini öldürdü

    Kırıkkale’nin Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde aralarında daha önceden husumet bulunan Hilmi Alkan ile Eray A. arasında dün akşam saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Eray A., üzerinde bulunan tabancayla Hilmi Alkan'a ateş etti.

    Karnından vurdu

    Hilmi Alkan karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli Eray A. ise olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kırıkkale de tartıştığı husumetlisini öldürdü #1

    Müdahaleler yetmedi

    Durumu ağır olan Hilmi Alkan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Hilmi Alkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Kırıkkale de tartıştığı husumetlisini öldürdü #2

    Kısa sürede yakalandı

    Olay sonrası kaçan Eray A., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Kırıkkale de tartıştığı husumetlisini öldürdü #3


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