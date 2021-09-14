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- Kırıkkale’de ters yönde ilerleyen tır şoförüne para cezası verildi
Kırıkkale’de ters yönde ilerleyen tır şoförüne para cezası verildi
- İHA
- 14.09.2021 - 09:16
Kırıkkale’de, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kavşakta İrfan Y. yönetimindeki tırın ters yönde ilerlediği görüldü.
250 metre ilerideki alt geçitten dönmeyen tır, yine ters yöne girip karşı yönden gelen araçlara rağmen trafikte yol aldı.
Hem kendini hem trafiği tehlikeye atan tır şoförü İrfan Y., emniyet şeridinde ilerleyerek gözden kayboldu.
PTS ÜZERİNDEN TESPİT EDİLDİ
Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) üzerinden tırın plakası tespit etti.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesine göre tır sürücüsüne, ters yönde araç kullanmaktan bin 339 lira para cezası kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.
Sürücü İrfan Y., 15 gün içerisinde ödeme yaparsa yüzde 25’lik 334 lira 75 kuruş indirimden faydalanabilecek.
Kırıkkale’de ters yönde ilerleyen tır şoförüne para cezası verildi VİDEO