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Kırıkkale’de ters yönde ilerleyen tır şoförüne para cezası verildi

Kırıkkale’de ters yönde ilerleyen tır şoförüne para cezası verildi

Tır şoförü İrfan Y., kavşakta ters yönde ilerledi. Trafik ekiplerinin plakayı tespit etmesi ile İrfan Y.’ye bin 339 lira para cezası verildi.