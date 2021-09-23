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- Kırıkkale'de testi pozitif olan kadın yolculuk sırasında yakalandı
Kırıkkale'de testi pozitif olan kadın yolculuk sırasında yakalandı
Koronavirüs PCR testi pozitif olan kadın, biletsiz olarak otobüste seyahat ederken polise yakalandı. Yurtta karantinaya alınan kadına ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.
- İHA
- 23.09.2021 - 10:57
- Güncelleme : 23.09.2021 - 11:48
Çorum'dan Ankara'ya yolcu taşıyan bir otobüs, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu.
Polis ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı.
Otobüste seyahat eden Sevda D.'nin (48) koronavirüs PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.
HEM KADINA HEM DE FİRMAYA CEZA KESİLDİ
Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.
Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Sevda D.'ye ve HES kodu sorgulamadan biletsiz olarak yolcu alan otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira ceza yazdı.
Kırıkkale'de testi pozitif olan kadın yolculuk sırasında yakalandı VİDEO