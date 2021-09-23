Euro
10.147
0.32%
Dolar
8.6407
-0.13%
Altın
491.36
-0.12%
Borsa
1.412
0.3%
Bitcoin
380.153
3.62%
EXEN Coin
23.35
6.03%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Kırıkkale'de testi pozitif olan kadın yolculuk sırasında yakalandı

    Koronavirüs PCR testi pozitif olan kadın, biletsiz olarak otobüste seyahat ederken polise yakalandı. Yurtta karantinaya alınan kadına ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 11:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de testi pozitif olan kadın yolculuk sırasında yakalandı

    Çorum'dan Ankara'ya yolcu taşıyan bir otobüs, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu.

    Polis ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı.

    Otobüste seyahat eden Sevda D.'nin (48) koronavirüs PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

    HEM KADINA HEM DE FİRMAYA CEZA KESİLDİ

    Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

    Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Sevda D.'ye ve HES kodu sorgulamadan biletsiz olarak yolcu alan otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira ceza yazdı.

    Kırıkkale'de testi pozitif olan kadın yolculuk sırasında yakalandı VİDEO

    Kırıkkale de testi pozitif olan kadın yolculuk sırasında yakalandı #1

    Kırıkkale de testi pozitif olan kadın yolculuk sırasında yakalandı #2

    Kırıkkale de testi pozitif olan kadın yolculuk sırasında yakalandı #3

    Kırıkkale de testi pozitif olan kadın yolculuk sırasında yakalandı #4

    Kırıkkale de testi pozitif olan kadın yolculuk sırasında yakalandı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir