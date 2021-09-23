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Kırıkkale'de testi pozitif olan kadın yolculuk sırasında yakalandı

Kırıkkale'de testi pozitif olan kadın yolculuk sırasında yakalandı

Koronavirüs PCR testi pozitif olan kadın, biletsiz olarak otobüste seyahat ederken polise yakalandı. Yurtta karantinaya alınan kadına ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.