Kırıkkale'de tilkiye çarpmamak için defalarca takla attı

Kırıkkale'de tilkiye çarpmamak için defalarca takla attı

Bayram günü araçlarıyla yola çıkan ailenin karşısına tilki çıkınca, şoför manevra yaptı. Bu esnada kontrolden çıkan aracın defalarca takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde, Uğur Metin idaresindeki 06 DZ 5569 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan tilkiye çarpmamak için manevra yaptı.

Hayvanı kurtarma girişiminde bulunan sürücü, direksiyonu kırınca yoldan çıkarak takla attı.

Defalarca takla atan araçtaki sürücü Uğur (42), eşi Satı (41), çocukları Umut (16), Arda (16) ve Poyraz (2) Metin yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırıkkale'de tilkiye çarpmamak için defalarca takla attı VİDEO



Araç kullanılamaz hale geldi

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.