Kırıkkale'de tren ile minibüse çarpıştı

Yahşihan ilçesinde, hemzemin geçitten geçerken tren raylarında asılı kalan minibüse, akaryakıt yüklü tren çarptı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki trafiğe kapalı olan hemzemin geçitte akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Hikmet Gürsoy yönetimindeki minibüs, trafiğe kapatılan hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışırken tren raylarında asılı kaldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Vagonlarında akaryakıt yüklü trenin geldiğini fark eden sürücü Gürsoy ve yanındaki yolcu, koşarak makinist Emin Yorulmaz'ı 'dur' işareti ile uyarmaya çalıştı.

Hızını alamayan tren, raylarda asılı kalan minibüse çarparak yaklaşık 50 metre sürükledi.

Can kaybının yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Trafik polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında minibüs, olduğu yerden vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Daha sonra tren seferine devam etti.

















