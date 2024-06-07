Kırıkkale'de tüp patlayan ev alevlere teslim oldu Sulakyurt ilçesinde müstakil evde meydana gelen tüp patlaması sonucunda yangın çıktı. Ev alevlere teslim olurken, olay sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

İHA

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde, evde bulunan mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Operatörler, iş makinalarıyla da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Maddi hasar meydana geldi

Yangının ardından yapılan incelemelerde, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)