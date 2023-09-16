Kırıkkale'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Kırıkkale'de gece saatlerinde üç aracın karıştığı kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kırıkkale merkez Millet Bulvarı'nda M.Ç. idaresindeki otomobil ile B.E.'nin kullandığı otomobil ve Ç.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi.

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen otomobilin sürücüsü M.Ç., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu iyi

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer araç sürücüleri ile 2 yolcu da kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan bulvar yolu kullanılamaz hale gelen araçların çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)