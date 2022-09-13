Kırıkkale'de üniversite personeli kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli bir personel, mesai arkadaşları tarafından kampüs içerisindeki ağaçlık alanda ölü bulundu.

Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan Y.C. (56), dolaşmak için kampüs içerisindeki ağaçlık alana gitti.

Hareketsiz yattığı görüldü

İHA'nın haberine göre, aradan geçen zamana rağmen mesaisine dönmeyince arkadaşları kendisini aramaya çıktı. Ağaçlık alanda Y.C.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.





Hayatını kaybettiği belirlendi

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Y.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Y.C.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Y.C.'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.



