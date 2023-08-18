Kırıkkale'de uyuşturucu haplar otomobilin koltuklarında bulundu Kilit kavşakta yapılan jandarma yol kontrollerinde şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, 83 sentetik uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Yurt genelinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla hem uyuşturucu tacirleri hem de ürünler tek tek ele geçiriliyor. Son olarak yapılan bir operasyon jandarmanın başarısıyla sonuçlandı. Kırıkkale'de operasyon Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla denetimler sürüyor. Ankara-Kırıkkale D.200 kara yolu üzerindeki Yahşihan trafik kontrol noktasında denetim yapan jandarma, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Ele geçirilenler Ekipler, otomobilin sürücü koltuğunda ruhsatsız tabanca, arka yolcu koltuğunda da 83 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.