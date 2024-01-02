Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu! Narkotik köpeğinin sobadaki maddeyi bulduğu anlar.. Yılbaşı gecesi uyuşturucu madde satma hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilerin adresine yapılan baskında destek veren narkotik köpeği, elektrikli sobanın içindeki maddeyi buldu.

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İHA

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişileri belirledi.

Şüphelilerin, yılbaşı gecesinde uyuşturucu hap satma hazırlığı içerisinde oldukları tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, düğmeye basarak H.İ.G., E.A., R.K. ve O.G. isimli şahısların adresine baskın yaptı.

Uyuşturucular elektrik sobadan çıktı

Narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, şahısların Ankara'dan getirdikleri uyuşturucu hapları, H.İ.G.'nin evindeki elektrikli sobanın içinde ele geçirdi.

Yapılan aramalarda da bin 792 adet sentetik ecza hapı, 2 adet payp, 5 gram satışa hazır esrar ele geçirildi.

Tutuklandı

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerden H.İ.G., "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)