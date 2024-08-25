Kırıkkale'de yağmur kazaya davetiye çıkardı: 3 araç çarpıştı, 4 yaralı Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen üç araçlı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA

Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde Trabzon'dan Eskişehir'e konvoy halinde giden üç araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı.

E.E. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen S.H.'nin kullandığı otomobile, ardından da Ö.T.'nin sürücüsü olduğu araca çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü E.E. ile eşi F.N.E., diğer araçta bulunan H.T. ve kızı Z.N.T. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TEK ŞERİT ÜZERİNDEN SAĞLANDI

Kaza sebebiyle kara yolundaki araç trafiği, bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı.

Polis ekiplerince, kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)