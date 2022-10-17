Kırıkkale'de yataktan düşen 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Kırıkkale'de, yataktan düştüğü öne sürülen 6 aylık kız bebek hayatını kaybetti, annesi gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde Kırıkkale'nin Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki bir evde meydana gelen olayda G.K., misafirliğe gittiği arkadaşının evinde bebeğini yatağa yatırıp uyuttuktan sonra, kendisi de yanında uykuya daldı.

Yataktan düşen bebeğin üzerinde örtüler vardı

İddiaya göre bir süre sonra uyanan G.K., bebeğinin yatakla duvar arasındaki boşluğa düştüğünü ve üzerine örtülerin geldiğini fark etti. G.K., bebeğinin hareket etmediğini görünce arkadaşıyla birlikte sağlık ekibine haber verdi.

Hayatını kaybetti, anne gözaltında

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilirken, G.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





