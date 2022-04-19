Kırıkkale'de yolun karşısına geçen öğrenciye otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasıyla savrulan 12 yaşındaki Buğra Karaarslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kırıkkale'de yaşayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Buğra Karaarslan, saat 12.00 sıralarında okuldan çıktı.

Atatürk Bulvarı Namık Kemal Ortaokulu önünde yürüyen küçük Buğra, Murat D.'nin kullandığı 71 AL 604 plakalı otomobilin kendisine çarpmasıyla savruldu.

Arkadaşları ve öğretmenleri yalnız bırakmadı

Yola savrulan Buğra, ağır yaralanırken öğretmenleri ve arkadaşları, sağlık ekipleri gelene kadar Buğra'nın yanından ayrılmadı.

Durumu kritik

Buğra Karaarslan, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Buğra'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Sürücü Murat D., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.













