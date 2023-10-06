Kırıkkale'de yolun karşısına geçerken ölümden döndü Alparslan Türkeş Bulvarı'nda otomobilin çarptığı yaya, yolun karşısına geçmek isterken ölümden döndü. O anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

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İHA

Trafikte meydana gelen bazı kazalar, görenlerin yüreğini ağzına getiriyor...

Bu kazaların en aza indirilmesi için ise Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Ölümün kıyısına getiren kazalar

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan kazalar, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada da otomobilin çarptığı yaya ise yolun karşısına geçmek isterken ölümden döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)