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    Kırıkkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı

    Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde kayganlaşan zemin nedeniyle 3 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 09:33
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    Kırıkkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı

    Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde bulunan Organize Sanay Bölgesi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaşandı.

    Kayganlaşan yolda, aynı istikamette seyir halinde olan 3 otomobil birbirine girdi.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Kırıkkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı VİDEO

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI

    Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan karayolunun Ankara istikametindeki ulaşım bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

    Kazaya karışan araçlar, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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