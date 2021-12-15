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Kırıkkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde kayganlaşan zemin nedeniyle 3 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 15.12.2021 - 09:01
- Güncelleme : 15.12.2021 - 09:33
Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde bulunan Organize Sanay Bölgesi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaşandı.
Kayganlaşan yolda, aynı istikamette seyir halinde olan 3 otomobil birbirine girdi.
4 KİŞİ YARALANDI
Zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı VİDEO
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan karayolunun Ankara istikametindeki ulaşım bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.
Kazaya karışan araçlar, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.