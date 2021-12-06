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- Kırıkkale'deki adam eşini taciz eden kargocuyu vurdu
Kırıkkale'deki adam eşini taciz eden kargocuyu vurdu
Rauf Bektaş Bulvarı'nda eşini taciz eden kargocuyla karşılaşan adam, tabancasıyla ateş etti. Bacağından vurulan kargocu ise hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 06.12.2021 - 15:35
- Güncelleme : 06.12.2021 - 15:50
Kırıkkale Rauf Bektaş Bulvarı'nda bir kargo firmasında çalışan Murat D. (42), kargo dağıtımı için dışarı çıktı.
Bir kadını rahatsız ettiği iddia edilen kargocu, kadının eşi M.B. ile sokakta karşılaştı.
Bunun üzerine M.B. ile Murat D. arasında tartışma çıktı.
TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., cebinden çıkarttığı tabanca ile Murat D.'ye ateş etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kurşun bacağına isabet eden Murat D., bölgeye ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Murat D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
M.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.