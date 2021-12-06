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Kırıkkale'deki adam eşini taciz eden kargocuyu vurdu

Kırıkkale'deki adam eşini taciz eden kargocuyu vurdu

Rauf Bektaş Bulvarı'nda eşini taciz eden kargocuyla karşılaşan adam, tabancasıyla ateş etti. Bacağından vurulan kargocu ise hastaneye kaldırıldı.