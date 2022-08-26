Kırıkkale'deki feci kazada 1 ailenin 2 ferdi yok oldu

Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada, araç sürücü O.G.D. ağır yaralandı. O.G.D.'nin anne ve babası ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 45. kilometresindeki Balışeyh ilçesinde trafik kazası olayı meydana geldi.

O.G.D. idaresindeki 60 AB 693 plakalı otomobil, arıza sebebiyle emniyet şeridine park edilen 33 AHC 101 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce takla atan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Ekipler olay yerine geldi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak, bir süre trafik akışını durdurdu.

Kazada ağır yaralanan sürücü O.G.D., itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan kurtarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yaralı sürücü, anne be babasını kaybetti

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde de sürücü O.G.D.'nin annesi Ayşe ve babası Mustafa Demiröz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; tır sürücüsü A.İ.K.'nin ise jandarma ekiplerince ifadesi alındı.



