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    Kırıkkale'deki firari, başkasına ait kimlikle yakalandı

    Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, başka kişiye ait kimlikle yakalanarak tutuklandı.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 13:17
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    Kırıkkale'deki firari, başkasına ait kimlikle yakalandı

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, firari katil zanlısına operasyon düzenlendi.

    Ekipler, 25 yıl 7 ay süreyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi C.F.Z.'nin Hasandede köyüne geleceği istihbaratını aldı.

    Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonda, "Kasten adam öldürme", "çocuğu kasten öldürme", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan C.F.Z., üzerinde bulundurduğu sahte kimlikle yakalandı. S.D. isimli şahsa ait kimlik bulundurması üzerine hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı.

    TUTUKLANDI

    Jandarma tarafından gözaltına alınan C.F.Z., yapılan sağlık kontrollerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

    Kırıkkale deki firari, başkasına ait kimlikle yakalandı #1

    Kırıkkale deki firari, başkasına ait kimlikle yakalandı #2

    Kırıkkale deki firari, başkasına ait kimlikle yakalandı #3


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