Kırıkkale'deki gelinlik mağazasında yangın

Ovacık Mahallesi üzerinde bulunan gelinlik mağazasında başlayan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, büyük oranda maddi hasar oluştu

Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi'ndeki gelinlik imalat ve satışının yapıldığı mağaza alevlere teslim oldu.

İHA'dan edinilen bilgiye göre, bilinmeyen nedenle çıkan yangının büyümesiyle, olay itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olayda yaralanan olmazken maddi hasar yaşandı

Adrese yetişen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında iş yerinde büyük oranda maddi hasar oluştu.













