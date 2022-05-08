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    Kırıkkale'deki gelinlik mağazasında yangın

    Ovacık Mahallesi üzerinde bulunan gelinlik mağazasında başlayan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, büyük oranda maddi hasar oluştu
    • 08.05.2022 - 16:32
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    Kırıkkale'deki gelinlik mağazasında yangın

    Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi'ndeki gelinlik imalat ve satışının yapıldığı mağaza alevlere teslim oldu.

    İHA'dan edinilen bilgiye göre, bilinmeyen nedenle çıkan yangının büyümesiyle, olay itfaiye ekiplerine bildirildi.

    Olayda yaralanan olmazken maddi hasar yaşandı

    Adrese yetişen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

    Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında iş yerinde büyük oranda maddi hasar oluştu.

    Kırıkkale deki gelinlik mağazasında yangın #1

    Kırıkkale deki gelinlik mağazasında yangın #2

    Kırıkkale deki gelinlik mağazasında yangın #3

    Kırıkkale deki gelinlik mağazasında yangın #4


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