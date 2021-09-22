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    Kırıkkale'deki kopya düzeneğinin bedeli ortaya çıktı

    Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına da dinleme cihazı yerleştiren sürücü adayı, 7'nci kez girdiği sınavı geçebilmek için 9 bin lira ödedi.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 11:35
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    Kırıkkale'deki kopya düzeneğinin bedeli ortaya çıktı

    Kırıkkale'de motorlu taşıtlar sınavına giren 29 yaşındaki S.A., kurduğu ses ve görüntülü düzenek ile kopya çekerken yakalanmıştı.

    Olay sonrası S.A. ile kendisine dışarıdan yardım eden H.K. (40) gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    DEFALARCA CEZA YEDİ, 6 KEZ DOSYA YAKTI

    Şu ana kadar 15 bin liraya yakın ehliyetsiz araç kullanmaktan defalarca para cezası kesilen S.A.'nın, daha önceden de 6 defa girdiği sınavda başarısız olduğu öğrenildi.

    DÜZENEĞİ 9 BİN LİRAYA KURDURDU

    S.A.'nın son sınav için ihazırlattığı düzeneğe ise 9 bin lira verdiği bildirildi.

    Kırıkkale'de ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği

    'KOPYA ÇEKME' 4 YILA KADAR CEZA ALDIRIYOR

    Sınavlarda "kopya çekme" suçunun hukuki sürecini anlatan Avukat Ali Can Çiçek, sınavlarda ses ve görüntü cihazı kullanarak kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden yani dışarıdan kopya çekene yardım eden kişilerin de aynı suçu işlediğini ve 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasının olduğunu söyledi.

    Kırıkkale deki kopya düzeneğinin bedeli ortaya çıktı #1

    Kırıkkale deki kopya düzeneğinin bedeli ortaya çıktı #2

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