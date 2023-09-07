Kırıkkale'deki otomobil önce yayaya çarptı, ardından araçların üzerine devrildi

İHA
Kırıkkale'nin Turgut Reis Caddesi'nde korkunç bir kaza yaşandı.
43 UY 939 plakalı otomobilin kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsü, cadde üzerindeki otoparka girmek isterken, önce F.M.Ç. isimli yayaya, ardından da karşıdan gelen otomobile çarptı.
Park halindeki araçların üzerine düştü
Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, park halindeki iki aracın üzerine devrildi.
Kazada F.M.Ç. yaralandı. Aracından inen otomobil sürücüsü ise çevredeki vatandaşlarla tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Tedavisi tamamlanan F.M.Ç.'nin taburcu edildiği öğrenildi.
O anlar kamerada
Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)