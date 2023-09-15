Kırıkkale'deki tehlikeli drift kamerada Trafik denetleme ekipleri, şehir merkezindeki kavşakta tehlikeli manevralarla drift atan sürücüye 20 bin 340 TL para cezası uyguladı.

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İHA

Türkiye'de tehlikeli manevralarla trafiği riske atan sürücüler, ceza ödemekten bıkmıyor.

Bir drift örneği de Kırıkkale'den geldi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir merkezindeki kavşakta bir sürücünün kamyoneti ile drift yaptığını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasından tespit etti.

20 bin 340 TL ceza verildi

Yapılan çalışmayla tespit edilen araç sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 20 bin 340 lira para cezası uygulandı.

Trafikte çevreye rahatsızlık veren araçların denetimine aralıksız devam edildiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)