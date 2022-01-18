Kırıklareli'nde sokak ortasında cinayet

Lüleburgaz ilçesinde husumetlileri tarafından takip edilen Osman Boz, bakkala girerek sığınmak istedi. Bu sırada kurşuna dizilen Boz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dün akşam saatlerinde Osman Boz isimli kişi, aralarında daha önceden husumeti bulunan iki şahıs tarafından takip edildi. Takip edildiğini anlayan Boz, hızla kaçmaya başladı.

SIĞINMA HAMLESİ BAŞARISIZ OLDU

Edinilen bilgilere göre ise Osman Boz, Ülkü Sokak’a geldiği sırada yol kenarında bulunan bakkala sığınmaya çalıştı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUNA DİZİLDİ

Ancak peşindeki kişilerden kaçamayan Osman Boz, bakkalın önünde başından 3 kurşunla vuruldu. Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY ANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Osman Boz’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kaçan şüphelilerle ilgili yakalama çalışmalarına başladı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.